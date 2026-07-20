Когда Россия применит «Орешник» по-настоящему? В Госдуме раскрыли условие для удара

Вопрос о том, когда и зачем Россия может применить новейшую баллистическую ракету «Орешник», остается одним из самых обсуждаемых в контексте специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru расставил акценты: решение об ударе не имеет никакого отношения к политическим жестам или эмоциональным реакциям. Это исключительно вопрос военной логики — применение «Орешника» будет прямым следствием того, что происходит на поле боя, и тех задач, которые ставятся перед российской армией. Спонтанности здесь места нет.

Примечательно, что, по словам депутата, у России есть арсенал и посерьезнее «Орешника». Он не исключил, что существуют системы «куда мощнее». Саму же ракету «Орешник» Колесник называет высокоэффективным и современным оружием, способным, в случае боевого применения по украинской территории, создать для Вооруженных сил Украины крайне тяжелые условия.

Сам по себе «Орешник» уже знаком противнику — его применяли в ходе СВО, однако, как отметил парламентарий, до сих пор эти удары носили скорее «воспитательный» характер. Это была демонстрация возможностей, а не полноценное боевое использование на полную мощность. Впервые ракету применили в ноябре 2024 года, нанеся удар по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Этот шаг был ответом на получение Киевом разрешения на использование дальнобойных американских ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

По словам депутата, если «Орешник» применят в боевом режиме, украинской стороне придется очень тяжело. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Решение о таком шаге будет приниматься исключительно исходя из военной целесообразности, и отмашка может быть дана в любой момент, когда этого потребует ситуация на фронте. Украинская баллистическая программа, судя по всему, продолжает представлять угрозу, а «Орешник» остается главным инструментом, способным эту угрозу купировать.

Ранее военэксперт Рожин назвал истерию с «Орешником» в Киеве способом выбить помощь Запада.