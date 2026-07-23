Один из адептов метода, 25-летний Ремми Бирден, опускает ногу в подводную нору, после чего самец сома, охраняющий икру, немедленно атакует. Бирден признается, что это не люди ловят голубого сома, а он их, и демонстрирует костяшки рук, покрытые шрамами от рыбьих зубов. Его коллега Винни Возняк поставил увлечение на коммерческие рельсы: он организует нудлинг-туры по $400, то есть примерно по ₽31 тысяче с человека, и ежемесячно получает свыше четырехсот заявок. Среди клиентов попадаются те, кто никогда не держал удочки; так, однажды на такой рыбалке праздновали девичник, и участницы с первой попытки вытащили огромную рыбу, опустив конечности в воду.

Культовой фигурой для нудлеров остается 63-летний Скиппер Байвинс, начавший ловить сомов голыми руками в четыре года. В Северной Америке ему попадался экземпляр весом 50 килограммов, а в Испании — 113-килограммовая рыба. Биологи пока не бьют тревогу: по оценкам Департамента охраны дикой природы Оклахомы, нудлеров слишком мало, чтобы серьезно подорвать популяции сома. Однако для самих рыбаков риски вполне реальны — в поисках добычи можно столкнуться с аллигаторами и ядовитыми щитомордниками, которыми изобилуют местные болота.