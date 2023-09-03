Не надо стесняться, айда на унитаз - общаться: в туалете Канска в Красноярском крае снесли все кабинки после ремонта

В парке или в кафе общаться банально, а вот поболтать, сидя на унитазе,это свежо и по-современному, решила администрация Канска в Красноярском крае, и после ремонта представила на суд местных жителей новый туалет на автовокзале.

В глаза сразу бросается то, что кабинок, разделяющих посетителей туалета, отныне нет. Посетителям приходится сидеть рядом друг с другом на унитазе и наслаждаться прелестями происходящего воочию. Новеллу от властей Канска подметил Kras Mash и опубликовал кадры с места.

«Посмотрите, какой туалет сделали на автовокзале Канска. Можно посидеть, пообщаться, обсудить темы дня. Ну а что, все для людей, все свои», — иронизирует автор видео.

Администрация автовокзала Канска, как и городские власти, к настоящему времени никак не пояснили такой ход архитектурной мысли. К слову, за подобное общение, сидя на унитазе, еще и нужно раскошелиться ибо плату за пользование туалетом никто не отменял, приводится в соцсетях.