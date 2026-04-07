Не навредить после Великого поста: диетолог назвала главные правила питания после Пасхи

Пасха — главный православный праздник, который называют «торжеством торжеств». В этот день на стол ставят крашеные яйца, сдобный кулич и творожную пасху. В 2026 году пасхальная неделя, или Светлая седмица, продлится с 13 по 18 апреля. Однако для многих верующих, строго соблюдавших Великий пост, праздник оборачивается проблемами с пищеварением. Как избежать этого и приготовить вкусные и полезные угощения, рассказали эксперты в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Традиционный пасхальный завтрак, по словам члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анны Белоусовой, с точки зрения пользы составлен очень грамотно. Одно-два яйца и небольшой кусочек кулича или пасхи необременительны для пищеварительной системы. Главное — соблюдать разумные объемы.

Гораздо хуже, когда люди, державшие пост по всем правилам, после его окончания начинают налегать на мясные продукты. В этом случае риск проблем с желудочно-кишечным трактом возрастает многократно. Белоусова советует растянуть удовольствие от ранее запрещенных продуктов на всю неделю, чтобы не перегружать организм. Также не стоит увлекаться кагором. Переедание в пасхальную ночь станет настоящим стрессом для желудка и поджелудочной железы и может привести как минимум к расстройству пищеварения.

Что касается рецептуры, то куличи на муке высшего сорта с маргарином и трансжирами не будут полезны никому, особенно если в них добавлены ароматизаторы, красители и дополнительный глютен. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рекомендует готовить куличи на любой цельнозерновой муке: пшеничной, овсяной, гречневой или кукурузной. В тесто можно добавить творог и яйцо. А для снижения калорийности лучше использовать два белка и один желток.

Вместо сахара диетолог советует применять подсластитель или добавлять не цукаты, а сухофрукты. Глазурь можно сделать из йогурта на желатине или агар-агаре, а сверху посыпать орешками. При изготовлении кулича вместо творога иногда добавляют яблочное или банановое пюре, но это повысит калорийность. Некоторые кулинары используют морковь и тыкву, а в качестве пряностей — корицу, кассию, ваниль. Соломатина подчеркивает: ингредиенты и добавки должны быть максимально натуральными.

Пасху, по мнению врача, готовить еще проще, чем кексы. Ее основа — творог. Можно убрать сливочное масло, а творог взбить с кефиром или натуральным йогуртом. Затем добавить ягоды (даже замороженные), цитрусовые, сырое или печеное яблоко. Массу можно выкладывать слоями и чередовать их: в одну часть добавить стевию и слой обычного творога с йогуртом, в другую — ягоды или фрукты. Можно сделать массу однородной или добавить слой с какао, а сверху посыпать тертым горьким шоколадом. Если хочется цукатов, лучше не покупать засахаренные, а натереть лимон или апельсин. Орехи, предупреждает диетолог, увеличат калорийность.

Пасха и кулич в зависимости от выбранных продуктов не становятся лучше или хуже — они становятся более или менее калорийными. А вот несколько конкретных рецептов помогут сориентироваться на кухне.

Классическая творожная пасха

Традиционно это блюдо готовят на основе жирного творога со сливками или сметаной. Понадобятся: 500 г творога (жирностью от 9%), 170 г сливок 33-35%, 90 г сливочного масла, 60 г сахара или сахарной пудры, цукаты, орехи, изюм по вкусу. Творог перетирают через сито, сахар взбивают со сливками, затем все соединяют, добавляют масло, размоченный изюм, цукаты и орехи. Форму для пасхи застилают марлей, выкладывают массу, ставят под гнет в холодильник на 12 часов, периодически сливая лишнюю жидкость. Готовую пасху переворачивают на тарелку, снимают марлю и украшают.

Сметанная пасха

Для этого рецепта берут 650 г сметаны 20-25%, 90 г сливочного масла, 150 г сахара, два яйца, цукаты и орехи. Сметану, яйца и сахар соединяют в сотейнике, добавляют масло и прогревают на огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Горячую массу остужают, добавляют цукаты и орехи, переливают в форму с марлей, ставят под гнет в холодильник на 12-15 часов.

Пасха без яиц на желатине

Этот вариант хорошо держит форму. Ингредиенты: 600 г творога, 125 г сметаны, 50 г сливочного масла, стакан сахарной пудры, 20 г желатина, 30 г сливок, цукаты и ванилин. Желатин заливают водой для набухания. Творог перетирают, смешивают со сметаной, пудрой, маслом и ванилином. Растопленный желатин вливают в массу, добавляют орехи и цукаты. Выкладывают в форму под гнет в холодильник минимум на 12 часов.

Творожная пасха на сгущенке

Потребуются: 600 г творога 9%, 150 г сливочного масла, 150 г сметаны 20%, 200 г сгущенного молока, цукаты и орехи. Творог перетирают, смешивают с маслом, сметаной и сгущенкой, добавляют цукаты. Далее — стандартная процедура: форма с марлей, гнет, 12 часов в холодильнике и слив лишней жидкости.

Сегодня хозяйки экспериментируют с добавлением ягод, шоколада, фисташек и других ингредиентов. Главное правило, которое напоминают диетологи, — умеренность. Тогда праздник не омрачится визитом к врачу.

