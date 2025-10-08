«Не обвиняйте Еву во всем»: в Госдуме ответили на скандальное заявление священнослужителя

Нина Останина — депутат Государственной Думы и председатель комитета, занимающегося вопросами семьи, высказала свое мнение относительно слов священника Михаила Швалагина. Священник ранее заявил, что основной причиной мужских преступлений является чрезмерное стремление женщин к материальным благам. В беседе с изданием «Страсти» депутат отметила , что позиция, высказанная священником, не соответствует здоровому взгляду Церкви, которая должна относиться к мужчинам и женщинам одинаково, не выделяя ни одну из сторон.

Останина считает, что преступления не зависят от гендера. Она подчеркнула, что женщины также совершают правонарушения, в том числе для удовлетворения нужд мужчин.

«Обвинения в адрес женщин со стороны духовенства по поводу всех грехов как минимум необъективны. Скоро дойдет до того, что и войны будут списывать на женщин», – иронично заметила парламентарий.

Депутат признала, что в современном обществе распространено потребительское отношение между мужчинами и женщинами. Однако меркантильность, по ее мнению, является признаком «духовной пустоты» конкретного человека.

