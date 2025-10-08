Священник выступил против удаления Соловецкого монастыря с купюры 500 рублей

Причиной недовольства послужил запущенный Центральным банком опрос, в рамках которого участникам предлагается определить изображения для лицевой и оборотной сторон обновленной купюры.

Сама банкнота выполнена в стилистике, свойственной последним российским бумажным деньгам. Несмотря на то, что голосование еще продолжается, вне зависимости от его результатов, на новой купюре не будет изображения Соловецкого монастыря.

Тхелидзе охарактеризовал опрос как способ «выбрать, каким образом убрать монастырь» с банкноты.

Ранее сообщалось, что сторожевую башню подмосковной Рузы предложили для 500-рублевой купюры.