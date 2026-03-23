Не повторяйте эту ошибку: батюшка рассказал, как верующие испортят пасхальные яйца

Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино, поделился с прихожанами простыми правилами подготовки к Пасхе. По его словам, многие несут в церковь полные корзины яиц, иногда по несколько десятков, но на самом деле достаточно освятить по одному яйцу на каждого члена семьи. Остальные крашенки для праздничного стола можно окропить святой водой дома или просто помолиться перед едой, пишет REGIONS .

Особое внимание священник уделил выбору красителей. Он рекомендовал вернуться к традиционным натуральным средствам: луковой шелухе, свекле, куркуме, морковному соку. Такие яйца экологичны, дольше сохраняются и не портятся. Химические красители и сплошные термопленки, напротив, создают парниковый эффект, яйцо под ними быстро приходит в негодность, а безопасность проникающих веществ вызывает сомнения.

Настоятель привел наглядный пример из прошлого года. Прихожане собрали пасхальные дары для военных, но яйца, покрытые пленкой и химической краской, испортились уже через несколько дней, тогда как окрашенные луковой шелухой и свеклой остались свежими и доехали до адресатов.

Священник советует подходить к формированию корзины осознанно: взять по одному яйцу на человека, один кулич, использовать натуральные красители и положить то, что можно пожертвовать храму для передачи нуждающимся. Он напомнил, что внешние атрибуты — лишь символы, Господь смотрит не на количество принесенного, а на сердце человека.