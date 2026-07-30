Не прошел испытательный срок: психолог пояснила феномен свиданий-собеседований

В социальных сетях набирает популярность история москвички, которая после первого рандеву получила от молодого человека не приглашение на вторую встречу, а развернутый список собственных недостатков. В рецензию попали даже смех и верхняя одежда. Психологи называют это поведение манипуляцией и советуют немедленно прекращать контакт при первых признаках оценки по чек-листу.

Недавний случай в столице вскрыл тревожную тенденцию: ухажер прислал девушке подробный перечень ее изъянов, обнаруженных за одно свидание. В «черный список» попали лексикон, манера смеяться и даже синтетическое пальто. Мужчина дал понять, что готов рассмотреть кандидатуру повторно, но только после серьезной работы над ошибками.

Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» охарактеризовала такое поведение как инфантильную проекцию. По ее словам, отправляя подобный отчет, мужчина бессознательно занимает позицию начальника, перекладывая вину за отсутствие «химии» на партнера. Это способ занизить самооценку собеседницы еще до старта отношений, чтобы в будущем легче было управлять ею. Здоровая реакция на подобный вердикт — игнорирование или короткий ответ о том, что девушка не нанималась на вакантную должность.

Специалист выделила основные раздражители, которые могут убить интерес на первой встрече. Среди них: резкий парфюм, неопрятность, скудный кругозор, фамильярность, агрессия, форсирование интима, а также вопросы о доходах и имуществе. При этом мужчины чаще сканируют безопасность и уровень возбуждения, избегая критиканства и резких запахов, тогда как женщины обращают внимание на уверенность и социальную адаптивность, но негативно реагируют на жадность или показное транжирство.

Эксперт рекомендует использовать правило трех «С»: Спокойствие, Смысл, Стоп. Если критика не была запрошена, не стоит оправдываться. Лучшая фраза-якорь в такой ситуации: «Если это для вас критично, значит, мы не подходим друг другу». Это позволяет выйти из позиции жертвы и не тратить нервы на пустую дискуссию.

Еще одним трендом становится стремительный уход со свидания при малейшем несовпадении с ожиданиями. Люди уходят, даже не допив кофе, объясняя это желанием сэкономить ресурсы. В смартфоне сотни других кандидатов, и психологическая цена ложной надежды становится слишком высокой. Однако есть риск спутать «не моя картинка» с «не мой человек», что является крайней степенью потребительства и результатом страха перед близостью.

По прогнозам психолога, формат свиданий продолжит меняться. Оценка по чек-листу вызывает отвращение и вряд ли приживется. Долгая переписка до встречи также уйдет в прошлое, так как создает ложный образ. Новым словом станут асинхронные встречи — короткие 15-минутные прогулки или игровые задания, которые позволяют проверить биохимию, не фокусируясь на внешности. В моду войдет экологичная честность: умение открыто сказать о неинтересности без составления рейтингов и отправки отчетов в мессенджерах.

История девушки с отчетом — лишь иллюстрация нового времени. Но, как резюмирует Александра Миллер, проблема не в неудачных духах, а в том, что она вообще позволила себя оценивать. Свидания — это не Единый госэкзамен, а танец, в котором либо участвуют, либо нет. Если партнер начинает выставлять баллы, единственное верное решение — немедленно покинуть паркет.