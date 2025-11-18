«Не сказка, а выгодный контракт». В Москве за роли Дедов Морозов и Снегурочек обещают зарплату почти в 200 тыс. руб.

В ноябре и декабре работодатели ведут активную борьбу за специалистов в сферах праздничной анимации, логистики и организации зимнего отдыха, что закономерно приводит к значительному увеличению предлагаемых доходов.

На пике сезонного рейтинга профессий оказались актеры, способные воплотить ключевые новогодние роли. Согласно исследованию, московские Деды Морозы могут рассчитывать на ежемесячный заработок в размере 185 тысяч рублей. Их верные спутницы, Снегурочки, ненамного отстают — их труд оценивается в 180 тысяч рублей в месяц.

Эксперты подчеркивают, что для многих соискателей это становится отличной возможностью. Высокий уровень дохода делает такую подработку привлекательной для студентов, представителей творческих профессий и тех, кто ищет дополнительный источник заработка. При этом многие компании готовы принять кандидатов без опыта и обучить их самостоятельно. Главными требованиями остаются личная харизма, искренняя любовь к детям и готовность к интенсивной работе в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь.

