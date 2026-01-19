Врач предупредила о рисках винограда «Шайн Мускат» для некоторых категорий людей

Logo

Врач Ковалева: виноград «Шайн Мускат» богат витаминами, но не всем подходит

Популярный сорт винограда «Шайн Мускат» содержит большое количество сахара и клетчатки, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог Александра Ковалева из медцентра «Будь Здоров».

Врач отметила, что виноград этого сорта богат витаминами А и С, а также минералами — калием, кальцием и железом. В составе присутствует полифенол ресвератрол, который связан со снижением уровня холестерина и уменьшением риска колоректального рака.

При этом высокий уровень сахара делает «Шайн Мускат» небезопасным для пациентов с диабетом второго типа. Кроме того, большое содержание клетчатки может усиливать газообразование, провоцировать вздутие и диарею у людей с обострениями хронических заболеваний ЖКТ.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что виноград может быть полезен здоровым людям благодаря богатому составу, однако для пациентов с хроническими заболеваниями важно учитывать индивидуальные особенности и употреблять продукт с осторожностью.

