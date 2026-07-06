Не спорт, а лестница: ученые назвали привычку, которая продлевает жизнь сильнее абонемента в зал

Ученые, годами наблюдавшие за сотнями тысяч людей, пришли к выводу, что продолжительность жизни определяют не героические разовые усилия, а несколько простых повседневных привычек. Большинство из них не требуют ни крупных трат, ни радикальной перестройки быта, пишет Izhlife .

Главное правило — двигаться понемногу, но постоянно. Регулярная ходьба, работа в саду, подъем по лестнице и домашние дела снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти гораздо надежнее редких интенсивных тренировок. Важно просто не засиживаться и находить повод вставать каждые час-два. Столь же критичным оказалось питье: легкое обезвоживание нередко развивается задолго до появления жажды и может влиять на самочувствие, давление и работу почек. Держать стакан или бутылку на виду помогает сформировать привычку пить регулярно без напоминаний.

В питании исследователи советуют не гнаться за модными суперфудами, а вернуться к знакомым продуктам — овощам, ягодам, цельнозерновым крупам, бобовым, орехам и рыбе. Достаточно постепенно замещать часть сладостей фруктами, а колбасу — рыбой или фасолью, и рацион станет заметно полезнее. Сон требует не только достаточного количества часов, но и стабильного режима: если ложиться и вставать в одно и то же время, организм восстанавливается легче, а риски сердечно-сосудистых патологий, обменных нарушений и ухудшения памяти снижаются.

Неожиданным, но подтвержденным фактором долголетия оказалось живое общение. Социальная изоляция напрямую коррелирует с более высокой вероятностью преждевременной смерти, тогда как совместные прогулки, семейные встречи, разговоры с соседями и участие в хобби дают чувство поддержки и помогают справляться со стрессом. Именно ежедневные мелочи, доведенные до автоматизма, а не разовые подвиги, формируют тот образ жизни, который реально сохраняет здоровье и активность. Начать можно с одной привычки, а затем добавлять следующую — без сложных программ, дорогих добавок и обещаний мгновенного результата.