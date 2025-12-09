Не только мандарины: на что россияне тратят деньги перед Новым годом

Подготовка к новогодним праздникам стартует все раньше. Улицы крупных городов, включая Москву, начинают сиять праздничной иллюминацией уже с середины ноября.

Эксперты рынка объяснили, как этот сдвиг влияет на потребительское поведение и логистические потоки.

Традиционный ноябрьский рост онлайн-торговли, подогреваемый распродажами и предпраздничными хлопотами, в этом году получил новую особенность. Данные ЮKassa показывают, что оборот интернет-магазинов в первые три недели ноября вырос на 9% в годовом сопоставлении. Ключевой тренд — более ранний шопинг: количество транзакций в категории «подарки и сувениры» за этот период увеличилось на 8%.

Логистические компании подтверждают смещение спроса. По словам Юрия Коробейникова, директора по продажам «Скиф-Карго», пик покупок пришелся на ноябрьские акции, в то время как декабрьский ажиотаж сглаживается рациональным потреблением. В ноябре и начале декабря прирост объемов в e-commerce составил умеренные 5–7%, а автоперевозки выросли всего на 2–6%.

Среди товарных лидеров доставки, как отмечают в «Деловых Линиях», по-прежнему доминируют игрушки, сувениры и продукты питания. При этом в 2024 году в топ вошли «светильники и лампы», куда входят и новогодние гирлянды, чья популярность резко взлетает с началом украшения городов и домов.

