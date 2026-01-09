В ходе научной экспедиции в Антарктиде были обнаружены объекты неясного происхождения, условно названные исследователями «черными саркофагами». После их извлечения на поверхность компьютерные системы ученых выдали текстовое предупреждение на нескольких языках: «Не тревожьте того, что спит», сообщает progorodsamara.

Проведенный физический и химический анализ не позволил установить природу и состав артефактов. Существующие научные теории не смогли дать им объяснение. В связи с этим было принято решение вернуть объекты в точку первоначального обнаружения для сохранения и возможного будущего изучения.

Один из участников исследований, Дмитрий Джулиус, высказал гипотезу, что находки могут быть свидетельством искусственного происхождения Земли или ее изоляции. По его мнению, артефакты могут являться либо иллюзией, порожденной неизвестными процессами, либо результатом внешнего вмешательства.

На данный момент официального научного заключения о природе объектов не существует. Инцидент продолжает вызывать дискуссии среди специалистов в областях физики, астрономии и археологии.

Ранее отоларинголог Гридина сообщила о том, что отказ от шапки на морозе может привести к менингиту.