«Не трогай мою мать!»: мигрантка в хиджабе устроила драку на детской площадке в подмосковных Котельниках

Очередной инцидент в выяснением отношений родителями на детских площадках, после того, как отпрыски что-то не поделили, произошел в Котельниках Московской области.

Как пишут очевидцы в соцсетях, прикладывая видео произошедшей потасовки, маме русской девочки не понравился слишком чрезмерный интерес к ее ребенку со стороны мальчика из семьи мигрантов. Она сделала малышу замечание - и тут началось.

Родительница-мигрант набросилась с кулаками на россиянку. Практически сразу на помощь последней пришла старшая дочь. Девушка со словами «Не трогай мою мать!» схватила обидчицу своей матери за хиджаб, повалила на землю и как следует поколотила.

Чем все закончилось история умалчивает. Как и то, было ли сторонами подано заявление в полицию.