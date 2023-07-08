«Не трогать мокрое, железное и электрическое»: эксперт рассказал, почему молния ударила в женщину в Коломне

Почти 70 населенных пунктов в Московской области остались без электричества. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Всему виной был сильнейший ураган, который накануне прошел по Подмосковью.

Речь идет не только о небольших селениях, но и о крупных городах, таких как Коломна. Как сообщила нашему журналисту местная жительница Тамара Т., в городе не просто не было света — к тому же не работали электрички.

«Встала вся железная дорога, но к утру свет дали», — рассказывает женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати там была и пострадавшая от грозы. Как сообщает глава городского округа Александр Гречищев, молния ударила в электросамокат, рядом с которым стояла женщина. К счастью, обошлось без трагедии: в местной больнице ей оказали помощь и отправили долечиваться домой.

Чтобы избежать удара молнией, надо знать несколько правил, напоминает начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков.

«Не стойте на открытой местности, а также неподалеку от металлических сооружений и линий электропередач. Вообще, трогать все мокрое, железное и электрическое — плохая идея. Ведь именно так и поступила жительница Коломны», — подчеркивает эксперт, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чуриков также посоветовал снять с себя металлические предметы и украшения и спрятать их на всякий случай в кожаную сумку или полиэтиленовый пакет. Кстати, зонтик тоже может «завлечь» молнию, поэтому в открытой местности тоже лучше обойтись без него, добавляет специалист.

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