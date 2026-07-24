«Не умирающий поселок, а живой организм»: блогер поделился впечатлениями о Самаре

Российский блогер Марк Еремин отправился в Самару, чтобы лично проверить слухи о том, что город якобы «доживает свое после девяностых». По итогам поездки путешественник развенчал популярные стереотипы и рассказал о реальной жизни поволжского миллионника. Об этом пишет Лента.ру.

Впечатления от города и архитектуры

Путешественник оценил реальную атмосферу в Самаре и состояние ее исторического центра.

Еремин отметил, что Самара оказалась огромным живым организмом, а не угасающим населенным пунктом. Особое впечатление на него произвели самая длинная в России речная набережная и старая часть города с купеческими особняками и деревянной резьбой. По его словам, историческое наследие активно реставрируют, а не уничтожают ради застройки.

Этот контраст с негативными слухами показал, что город сохраняет свою уникальность и привлекательность для туристов.

Промышленность и реальная численность населения

Блогер изучил экономическое состояние региона и поговорил с местными жителями.

Главный градообразующий объект — ракетно-космический центр «Прогресс» — продолжает активно работать и выпускать ракетные двигатели, вопреки заявлениям скептиков. Кроме того, данные сотовых операторов указывают на то, что реальное число жителей в районах Самары превышает официальные показатели переписи.