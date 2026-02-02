«Не в деньгах счастье»: Лариса Долина рассказала о съемном жилье и любимых кошках

Народная артистка Лариса Долина, рассказала об изменениях в своем бытовом укладе. После расставания с квартирой в престижном районе Москвы — Хамовниках — артистка вместе с домашними питомцами перебралась на съемное жилье.

На данный момент, как пояснила Долина, ее семья арендует квартиру на длительный срок. Планы по приобретению собственного жилья пока остаются открытым вопросом.

«Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», — поделилась она.

Точное местонахождение новой квартиры певица раскрывать не стала, но отметила, что район ей нравится, а условия договора аренды сложились весьма выгодно.

Особое внимание Долина уделила своим пушистым компаньонам. Для нее кошки — полноценные члены семьи, и их переезд был обязательным условием. Артистка призналась, что, несмотря на стресс от смены обстановки, ее питомцы теперь осваиваются на новом месте, хотя процесс адаптации, по ее словам, займет немало времени.

Ранее сообщалось о том, что у музыкальной академии Долиной нет образовательной лицензии.