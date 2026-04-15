Небо над Башкирией в огне: обломки дронов вызвали мощный пожар на заводе в Стерлитамаке

Утром 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке БПЛА, которая привела к временной остановке учебного процесса в местном филиале университета и трагическому инциденту на одном из предприятий города. Власти подтвердили наличие жертв и возгорание в промышленном секторе, пишет КП.

Экстренные меры в учебных заведениях

В среду, 15 апреля, в филиале Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) в Стерлитамаке была объявлена тревога. По данным пресс-службы образовательного учреждения, студентов и сотрудников оперативно вывели в укрытия из-за зафиксированной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Руководство филиала приостановило занятия и по громкой связи призвало всех присутствующих отойти от окон и занять безопасные позиции. Эвакуация завершилась спокойно, администрация заверила, что ситуация остается под полным контролем.

Ликвидация последствий в промышленной зоне

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что над промзоной Стерлитамака системы ПВО сбили несколько беспилотников. Однако падение обломков вызвало серьезные последствия: на территории одного из местных предприятий начался пожар. На месте происшествия были развернуты оперативные службы и пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня. Жители города сообщали в социальных сетях о серии громких хлопков и столбе густого дыма в районе промышленных объектов.

Информация о погибшем

К сожалению, атака не обошлась без жертв. Глава республики подтвердил гибель сотрудника ведомственной пожарной охраны одного из предприятий — водитель находился на дежурстве во время падения обломков. Радий Хабиров выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать близким всю необходимую поддержку. На данный момент уточняется полный масштаб разрушений на территории пострадавшего завода.

Текущая обстановка в регионе

Власти призывают горожан сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб гражданской обороны. После проверки безопасности будет принято решение о возобновлении учебного процесса в УУНиТ и других заведениях города. Атака на Стерлитамак стала частью более масштабной попытки ударов БПЛА, зафиксированной в нескольких регионах страны в этот день.