VPN больше не нужен? Как Telegram поставил невероятные рекорды активности 18 апреля

Российский сегмент Telegram переживает новую волну бурного роста. После того как 17 апреля мессенджер начал работать у значительной части пользователей без использования VPN-сервисов и прокси-серверов, активность аудитории подскочила до рекордных отметок, пишет МК.

Технический фактор и охваты

Согласно данным сервиса Telemetr, упрощение доступа к платформе мгновенно отразилось на статистике. Пользователи, которые ранее заходили в мессенджер эпизодически из-за технических сложностей, вернулись к ежедневному потреблению контента.

Ключевые показатели роста:

Подписки: Резко увеличилось число вступлений в новые каналы.

Просмотры: Выросла глубина чтения постов — пользователи стали проводить в приложении больше времени.

Внутренние сервисы: Зафиксирован повышенный интерес к мини-приложениям и ботам внутри Telegram.

Тренд на «тихие подписки»

Аналитики рынка отмечают интересную особенность текущего всплеска. Аудитория разделилась на две категории:

Активные читатели: Те, кто сразу вовлекается в обсуждения и переходит по ссылкам.

«Коллекционеры»: Пользователи, которые массово подписываются на каналы «про запас», но пока не проявляют высокой активности в чтении.

Рост охватов затронул практически все сегменты: от крупных федеральных новостных агрегаторов до узкопрофильных тематических блогов. Эксперты подчеркивают, что Telegram окончательно закрепил за собой статус главного информационного хаба страны.