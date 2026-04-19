VPN больше не нужен? Как Telegram поставил невероятные рекорды активности 18 апреля
МК: резкий скачок активности в Telegram зафиксировали после 17 апреля
Российский сегмент Telegram переживает новую волну бурного роста. После того как 17 апреля мессенджер начал работать у значительной части пользователей без использования VPN-сервисов и прокси-серверов, активность аудитории подскочила до рекордных отметок, пишет МК.
Технический фактор и охваты
Согласно данным сервиса Telemetr, упрощение доступа к платформе мгновенно отразилось на статистике. Пользователи, которые ранее заходили в мессенджер эпизодически из-за технических сложностей, вернулись к ежедневному потреблению контента.
Ключевые показатели роста:
- Подписки: Резко увеличилось число вступлений в новые каналы.
- Просмотры: Выросла глубина чтения постов — пользователи стали проводить в приложении больше времени.
- Внутренние сервисы: Зафиксирован повышенный интерес к мини-приложениям и ботам внутри Telegram.
Тренд на «тихие подписки»
Аналитики рынка отмечают интересную особенность текущего всплеска. Аудитория разделилась на две категории:
- Активные читатели: Те, кто сразу вовлекается в обсуждения и переходит по ссылкам.
- «Коллекционеры»: Пользователи, которые массово подписываются на каналы «про запас», но пока не проявляют высокой активности в чтении.
Рост охватов затронул практически все сегменты: от крупных федеральных новостных агрегаторов до узкопрофильных тематических блогов. Эксперты подчеркивают, что Telegram окончательно закрепил за собой статус главного информационного хаба страны.