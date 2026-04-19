Что можно и нельзя делать на Красную горку 19 апреля: советы священников православным

Сегодня, в первое воскресенье после Пасхи, православный мир отмечает Антипасху. В народной традиции этот день больше известен как Красная горка или Фомино воскресенье. Религиовед Никита Павлов и священнослужители разъяснили суть праздника и отделили церковные правила от суеверных домыслов, пишет Царьград.

Трудности перевода: смысл праздника

Название «Антипасха» часто вызывает недоумение у верующих. Однако эксперт пояснил, что греческая приставка «ἀντί» (анти) в данном контексте означает не «против», а «вместо» или «напротив».

  • Значение: Это праздник «в ответ» Пасхе, который как бы повторяет торжество воскресения Христа, завершая Светлую седмицу и закрепляя радость события в церковном календаре.
  • Фомино воскресенье: Название связано с апостолом Фомой, который именно на восьмой день после Воскресения убедился в чуде, лично встретившись со Спасителем.

Церковные запреты против народных суеверий

Вокруг Красной горки сложилось множество мифов. Религиовед Никита Павлов помог разобраться, что является церковным правилом, а что — народным творчеством.

Что Церковь НЕ запрещает (вопреки поверьям):

  • Уборка и работа по дому: Запреты на мытье полов или бытовые дела не имеют богословского обоснования. Это народные традиции, призванные освободить время для молитвы, но не строгие табу.
  • Работа в саду: Несмотря на начало дачного сезона, церковного запрета на труд на земле в этот день нет.

Что действительно не рекомендуется делать:

  • Посещение кладбищ: Священники напоминают, что для поминовения усопших есть специальный день — Радоница (вторник второй недели после Пасхи). Антипасха — день живой радости.
  • Оккультизм и гадания: Любые магические практики прямо противоречат христианскому учению.
  • Конфликты и уныние: Главный смысл дня — сохранение светлого состояния духа, поэтому сквернословие и ссоры считаются недопустимыми.

Красная горка: свадьбы и весенние гуляния

В народном сознании Антипасха неразрывно связана с Красной горкой — древним славянским праздником встречи весны.

  • Лучший день для брака: Именно с этого дня Церковь возобновляет совершение таинства венчания после долгого перерыва на Великий пост. Поговорка гласит: «Кто на Красную горку женится, вовек не разведется».
  • Традиции: Название пошло от «красивых» (красных) пригорков, которые первыми освобождались от снега. Там водили хороводы, надевали лучшие наряды и «закликали» тепло. Считалось, что провести этот день в одиночестве — к неудачам в личной жизни на весь год.