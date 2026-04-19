Грибной ажиотаж в лесах Подмосковья: где уже собирают полные корзины сморчков в апреле

Аномально теплая весна внесла коррективы в календарь лесных даров. В 2026 году грибной сезон в Московской области стартовал на две недели раньше привычных сроков. Опытные тихие охотники уже хвастаются первыми полными корзинами, а эксперты делятся актуальными маршрутами, пишет REGIONS.

Карта урожайных направлений — 2026

В этом сезоне грибники выделяют несколько ключевых локаций, где весенние грибы встречаются целыми полянами:

Восточное направление: Лосино-Петровский и Щелковский городские округа. Эти районы традиционно считаются «грибными столицами» весны благодаря специфике почв и лесных массивов.

Южное направление: Леса в районе Ступино и Серпухова. Здесь из-за прогрева склонов сморчки начали появляться еще в начале апреля.

Западное направление: Окрестности Звенигорода и Одинцово. Грибы здесь предпочитают светлые опушки и лиственные перелески.

Сморчок или строчок: как не ошибиться?

Опытный грибник Александр Чуканов предупреждает: весенний лес таит в себе опасность. Главная задача новичка — научиться отличать съедобный сморчок от потенциально опасного строчка.

Главные отличия:

Форма шляпки: У сморчка она конусовидная или яйцевидная, с четкими ячейками, похожими на соты. У строчка шляпка бесформенная и извилистая, напоминающая человеческий мозг.

Внутренняя структура: Если разрезать гриб вдоль, сморчок внутри всегда полностью полый . Строчок же заполнен извилистой перегородчатой массой.

Крепление: Шляпка сморчка обычно плотно срастается с ножкой по всему краю, у строчка она свободнее свисает.

Советы экспертов по безопасности

Несмотря на то, что строчки часто употребляют в пищу, они содержат гиромитрин — опасный токсин, концентрация которого зависит от погоды и региона. Врачи настоятельно рекомендуют новичкам собирать только классические сморчки.

Для тех, кто все же решил готовить строчки, обязательна многократная термическая обработка: отваривание в течение 20 минут в большом количестве воды (минимум дважды), слив отвара и тщательное промывание грибов. Однако самый безопасный способ — просто пройти мимо «мозговидного» гриба.