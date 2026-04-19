Большая сделка или холодная война: что предложил Александр Лукашенко американцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT выступил в роли международного посредника, обратившись к руководству США с призывом начать конструктивный диалог с Кремлем. Белорусский лидер подчеркнул, что текущий исторический момент является уникальным для достижения глобальных договоренностей.

«Путин — человек слова»

Александр Лукашенко особо отметил личные качества российского президента Владимира Путина как переговорщика. По его мнению, Белый дом совершает ошибку, игнорируя возможность прямого контакта.

«И вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал — надо сделать», — заявил Лукашенко.

Ключевым условием для успеха таких переговоров глава Белоруссии назвал неукоснительное соблюдение взятых на себя обязательств, намекая на дефицит доверия, возникший в отношениях между Вашингтоном и Москвой в последние годы.

Готовность Минска к «большой сделке»

Параллельно с призывом к российско-американскому диалогу, Александр Лукашенко обозначил и вектор развития отношений самой Белоруссии с Соединенными Штатами. Он подтвердил, что Минск не закрывается от контактов и готов к заключению масштабной сделки с США.

При этом президент обозначил жесткое условие: формат взаимодействия должен быть сугубо равноправным. Лукашенко категорически отверг возможность диалога по модели «вассал и император», подчеркнув, что Белоруссия будет вести дела только на основе взаимного уважения и признания национальных интересов.