Пощечина Зеленскому: как белорусский лидер Лукашенко оценил тактику выпрашивания оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу RT расставил акценты в отношениях Минска и Вашингтона. Белорусский лидер подчеркнул готовность к «большой сделке» с США, однако сразу обозначил жесткие рамки: Белоруссия не будет выступать в роли зависимого партнера.

Сделка на равных

Александр Лукашенко подтвердил, что Минск заинтересован в достижении крупных договоренностей с администрацией Дональда Трампа. При этом он развеял миф о том, что личная встреча в Вашингтоне является его приоритетом или мечтой. По словам президента, любые соглашения должны учитывать интересы обеих сторон, а не навязываться одной из них.

«Неправда, что я прям горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и вот просто пожать руку Дональду Трампу», — заявил Лукашенко в беседе с Риком Санчесом.

Выпад в сторону Зеленского

Главным тезисом интервью стало резкое противопоставление внешней политики Белоруссии и Украины. Лукашенко подчеркнул, что его статус и положение принципиально отличаются от методов Владимира Зеленского.

Никаких просьб: Лукашенко заявил, что не намерен просить у США ни финансовой поддержки, ни вооружения.

Отсутствие зависимости: Президент акцентировал внимание на том, что ему не нужно «кланяться» перед американским лидером ради получения преференций.

Особо жестко Лукашенко высказался о формате переговоров с Западом. Он отметил, что не питает иллюзий относительно отношения западных элит к лидерам, которые идут на чрезмерные уступки.