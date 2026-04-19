«Я не Зеленский»: Лукашенко объяснил свое отношение к возможным переговорам с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью известному журналисту Рику Санчесу для телеканала RT сделал ряд жестких заявлений касательно перспектив диалога с администрацией Дональда Трампа. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск не намерен выступать в роли просителя на международной арене.

Переговоры без приставки «самоцель»

Александр Лукашенко развеял слухи о том, что белорусская сторона любой ценой стремится организовать встречу с американским президентом. По его словам, дипломатический контакт должен иметь практический смысл и основываться на равноправии, а не на политической конъюнктуре.

В адрес Киева

Особое внимание привлекло резкое сравнение, которое Лукашенко использовал для описания своей позиции. Он противопоставил свой подход политике украинского руководства.

«Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие», — подчеркнул Лукашенко.

Этим высказыванием президент Белоруссии дал понять, что не собирается использовать потенциальную встречу для получения финансовой или военной поддержки, акцентируя внимание на суверенитете своей страны.

Формат «вассал и император» неприемлем

Завершая тему, Александр Лукашенко обозначил «красные линии» для белорусской дипломатии. Он заявил, что любые официальные контакты на высшем уровне с США возможны только в формате конструктивного диалога двух суверенных государств. Лукашенко категорически отверг сценарий, при котором подобные переговоры могли бы выглядеть как «встреча вассала и императора», подчеркнув, что Минск будет защищать свои национальные интересы вне зависимости от давления извне.