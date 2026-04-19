Удар по летним планам: как две лишние недели в школе изменят жизнь каждой семьи
ТАСС: в Общественной палате РФ предложили продлить учебный год на две недели
Фото: [Учебный класс средней школы № 14 после капитального ремонта в Коломне/Медиасток.рф]
Летние каникулы российских школьников могут сократиться на две недели. С инициативой изменить привычный график обучения выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Предложение направлено на то, чтобы разгрузить основную программу и дать детям время на саморазвитие без стресса от оценок, пишет ТАСС.
Учеба без учебников и экзаменов
Суть инициативы заключается в создании так называемой «пятой четверти» в первые две недели июня. По задумке автора, это время не должно превращаться в обычные уроки за партами. Вместо стандартных предметов предлагается организовать:
- Творческие мастерские: занятия музыкой, художественным творчеством и креативными индустриями.
- Технические кружки: усиленное изучение робототехники и программирования.
- Внепредметные активности: те направления, на которые у школьников не хватает сил и времени в течение напряженного учебного года.
«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать занятия не для оценок, а для творчества», — пояснил Владислав Гриб в интервью ТАСС.
Решение проблемы перегрузок
Одной из главных причин для введения двух дополнительных недель эксперт назвал колоссальную загруженность учеников. Сейчас школьники сосредоточены на подготовке к экзаменам и выполнении основных заданий, из-за чего дополнительное образование часто остается «за бортом». Продление года позволит перенести часть внеучебной активности на июнь, не перегружая детей зимой и весной.
Вопрос оплаты труда учителей
Заместитель секретаря ОП особо подчеркнул, что реализация проекта не должна ложиться тяжким бременем на педагогический состав. Владислав Гриб отметил, что работа учителей в рамках «пятой четверти» должна оплачиваться по достойным тарифам, так как это потребует от них разработки новых форматов взаимодействия с учениками.
На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения. Для ее внедрения потребуется не только изменение федеральных учебных планов, но и готовность инфраструктуры школ к работе в летний период.