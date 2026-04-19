Мини кишечник в пробирке из аптеки: как экстракт одного корня спасает от язвенного колита

Японские молекулярные биологи совершили прорыв в лечении хронических воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). В ходе масштабного исследования было обнаружено, что природный компонент солодки — глицирризин — обладает уникальной способностью останавливать разрушение тканей организма, которое ранее считалось практически необратимым. Об этом сообщила пресс-служба Международного общества изучения стволовых клеток (ISSCR).

Скрининг на «мини-кишечниках»

Группа ученых под руководством профессора Рюитиро Сато из Университета Токио применила инновационный метод тестирования. Биологи вырастили тысячи органоидов — трехмерных моделей человеческого кишечника, созданных из стволовых клеток пациентов с болезнью Крона.

На этих живых моделях протестировали более 3 500 природных соединений. Глицирризин показал ошеломляющие результаты, став абсолютным лидером по эффективности в подавлении воспалений и защите клеток от гибели.

Секретное оружие против апоптоза

Главное открытие исследователей заключается в механизме действия вещества. В отличие от традиционных препаратов, глицирризин работает на глубоком молекулярном уровне:

Блокировка CASP8: Вещество подавляет активность особого белка, который в больном организме ошибочно запускает процесс «самоуничтожения» здоровых клеток (апоптоз).

Заживление тканей: Эксперименты на мышах подтвердили, что экстракт не только снимает отек, но и ускоряет регенерацию слизистой оболочки.

Новая надежда для миллионов

По данным ВОЗ, от болезни Крона и язвенного колита сегодня страдают более 4 миллионов человек, и существующая терапия часто вызывает тяжелые побочные эффекты. Использование глицирризина может привести к созданию препаратов нового поколения — более безопасных и эффективных, так как они имеют природное происхождение.

Ученые планируют перейти к клиническим испытаниям на людях в ближайшее время, что может радикально изменить протоколы лечения заболеваний ЖКТ уже к концу десятилетия.