Снижение процентов по займам обернулось бедой для тысяч клиентов МФО: что произошло

В России зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, нацеленная на клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Злоумышленники используют недавние изменения в правилах начисления процентов, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан под предлогом возврата переплат, пишет РИА Новости.

Схема «комиссия за перевод»

По данным экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта, преступники действуют по отработанному сценарию:

Легенда: Звонящий представляется сотрудником крупной МФО или даже Центробанка. Жертве сообщают радостную новость: «По новому закону вам положен возврат излишне уплаченных процентов».

Требование: Для получения денег мошенники просят либо оплатить небольшую «комиссию за перевод», либо продиктовать код из СМС, который якобы нужен для подтверждения операции.

Результат: Вместо получения выплаты жертва лишается либо собственных накоплений, либо доступа к личному кабинету в банковском приложении.

Законодательный контекст

Активность мошенников связана с реальным изменением правил игры на рынке микрозаймов. С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу закон, снизивший предельный размер переплаты по займам до 100% (ранее он составлял 130%). Однако эксперты напоминают, что это правило не действует для долгосрочных займов (свыше одного года).

Как на самом деле происходит возврат

Специалисты подчеркивают, что государственные органы и честные финансовые организации никогда не требуют предоплату за возврат ваших собственных средств.

Автоматический пересчет: В большинстве случаев корректировка происходит автоматически в системе МФО.

Личное заявление: Если переплата имела место, вопрос решается через официальное заявление в офисе компании или в личном кабинете на официальном сайте, а не по телефону.

Бесплатность: Никаких «комиссий за разблокировку счета» или «налогов на перевод» не существует.

Главное правило безопасности: Никогда не называйте коды из СМС-сообщений посторонним людям, кем бы они ни представлялись. Любая просьба продиктовать код — стопроцентный признак мошенничества.