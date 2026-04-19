Не спешите выбрасывать: какие продукты можно есть даже после окончания срока на этикетке

Для многих потребителей дата на этикетке — это непререкаемая черта, за которой продукт мгновенно превращается в отраву. Однако эксперты призывают разделять понятия «безопасность» и «качество», ориентируясь на букву закона и здравый смысл.

Хранение против годности: в чем разница

Согласно техрегламенту ТР ТС 021/2011, существует принципиальное различие в маркировке:

Срок хранения: Это гарантия производителя, что продукт сохранит свой первозданный вкус, аромат и текстуру. Если дата прошла, печенье может стать сухим, а шоколад — поседеть, но они не станут токсичными.

Срок годности: Это критическая отметка для скоропортящихся товаров. После этой даты в продукте могут начать активно размножаться патогенные микроорганизмы. Продажа таких товаров официально запрещена.

Коэффициент запаса: почему мы не травимся сразу

Важно понимать, что порча еды — это биологический процесс, а не мгновенное событие в полночь. Технологи закладывают в дату «годен до» так называемый коэффициент запаса. Обычно он составляет 10–15% от реального времени жизни продукта. Это делается для подстраховки на случай незначительных нарушений условий транспортировки.

Группы риска: что выбрасывать немедленно

Есть категории продуктов, с которыми эксперименты со сроками недопустимы:

Детское питание: Любые отклонения в составе могут быть критичны для неокрепшего организма.

Свежая рыба и морепродукты: Скорость размножения бактерий здесь колоссальна.

Готовые салаты с майонезом: Идеальная среда для развития кишечной палочки.

Мясные полуфабрикаты: После срока годности риск заражения сальмонеллой или листерией возрастает в разы.

Продукты «долгожители»

Продукты с низким содержанием влаги (рис, макароны, сахар, соль, сухие специи) при соблюдении герметичности упаковки могут оставаться безопасными месяцами и даже годами после формального окончания срока. В данном случае дата — лишь формальность, требуемая законом от производителя.