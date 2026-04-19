Жесткая дисциплина: как Минфин РФ спас страну от долговой ловушки прошлым летом

Пока крупнейшие экономики мира продолжают наращивать долговую нагрузку, Россия демонстрирует уникальную для «Большой двадцатки» бюджетную устойчивость. Согласно свежему анализу данных Международного валютного фонда (МВФ), совокупная задолженность российских властей по итогам прошлого года оказалась минимальной среди стран-участниц клуба.

Рекордные 18% ВВП

Общий объем государственного долга России, включающий обязательства федерального правительства и регионов, составил всего 18% ВВП. Это значение в разы ниже уровней, которые принято считать критическими для стабильности экономики.

Структура российского долга:

Федеральный уровень: около 16,5% ВВП.

Региональный уровень: всего 1,5% ВВП.

Такие показатели позволяют стране сохранять высокую степень финансовой независимости и минимизировать расходы на обслуживание заимствований в условиях волатильных рынков.

Как выглядят соседи по рейтингу

Второе место в списке самых «незакредитованных» стран G20 заняла Турция с показателем 23,5% ВВП. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия (31,7%).

В число стран, чей госдолг остается ниже безопасного порога в 60% ВВП, вошли также:

Индонезия: 41%

Австралия: 51%

Остальные участники «двадцатки» уже перешагнули эту черту. Например, долг Мексики достиг 61,8%, а Германии — 62,9%. У таких гигантов, как Китай, Индия и Бразилия, долговая нагрузка вплотную приблизилась или превысила отметку в 80-90% ВВП.

Что это значит для экономики

Низкий госдолг в 2026 году становится важным конкурентным преимуществом. Он дает правительству пространство для маневра: возможность увеличивать социальные расходы и инвестировать в инфраструктурные проекты без риска долгового кризиса. Кроме того, это свидетельствует о жесткой бюджетной дисциплине, которая помогает сдерживать инфляционное давление и поддерживать стабильность национальной финансовой системы.