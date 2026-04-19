Срочное заявление министерства: заставят ли детей ходить в школу лишние две недели
Каникулы в безопасности: Минпросвещения официально отклонило идею «пятой четверт
Фото: [Столовая нового корпуса начальной школы образовательного комплекса № 19 в историческом здании в Мытищах/Медиасток.рф]
В Министерстве просвещения России оперативно отреагировали на дискуссии о возможном продлении учебного года до середины июня. Ведомство выступило с официальным опровержением, поставив точку в спорах о сокращении летнего отдыха школьников, пишет RT.
«Нецелесообразно и бессмысленно»
Поводом для резкого заявления стали предложения общественников внедрить в июне дополнительные две недели для творческих и технических занятий. В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что подобные нововведения не планируются и не рассматриваются как эффективные.
В ведомстве пояснили, что не видят практического смысла в искусственном растягивании учебного процесса, так как текущая структура года и каникул сбалансирована.
Другие изменения в школах
Несмотря на отказ от продления учебного года, министерство продолжает работу над другими реформами:
- Оценка поведения: Глава ведомства Сергей Кравцов ранее сообщил, что в российских школах начинается апробация оценки за поведение для учеников с 1-го по 8-й класс.
- Нагрузка для старших классов: Недавно были четко определены нормативы учебной нагрузки для старшеклассников, призванные защитить подростков от переутомления.