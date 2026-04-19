Воздушная тревога медиков: почему оспа обезьян может начать передаваться через дыхание

Российские эпидемиологи призывают систему здравоохранения к бдительности на фоне продолжающейся эволюции вируса оспы обезьян. Профессор Мурад Шахмарданов в интервью ТАСС заявил, что медицинскому сообществу необходимо готовиться к сценарию, при котором вирус сможет эффективно распространяться воздушно-капельным путем.

Эволюционный вызов

По словам доктора медицинских наук, высокая скорость мутации вируса требует усиления геномного надзора. В настоящее время основная передача происходит через тесный физический контакт, однако биологические риски заставляют рассматривать «худший сценарий».

Готовность России к угрозе

Несмотря на тревожные прогнозы, профессор отметил, что у отечественной медицины уже есть все необходимые инструменты для купирования потенциальной вспышки:

Вакцинация: Классическая вакцина против натуральной оспы обеспечивает надежный перекрестный иммунитет и эффективна против оспы обезьян.

Диагностика: В распоряжении российских медиков имеются тест-системы, способные идентифицировать даже новые, мутировавшие варианты вируса.

Группы риска и профилактика

Шахмарданов акцентировал внимание на том, что наиболее активная циркуляция и, как следствие, эволюция вируса происходит в группах риска — среди людей с множественными половыми контактами. Именно им эксперт рекомендует рассмотреть возможность вакцинации в первую очередь.

При этом специалист призвал широкие слои населения не поддаваться панике, но и не игнорировать проблему, соблюдая базовые меры гигиены и безопасности. Своевременное выявление новых случаев через мониторинг генома позволит предотвратить переход вируса в фазу высококонтагиозной эпидемии.