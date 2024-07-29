Небо над Дубной озарилось яркими вспышками праздничных салютов

День города завершился непревзойденным представлением «Дубна. Волга. Драйв». Тысячи зрителей невероятного барабанного шоу Top Beat собрались на волжском мосту и набережной – оттуда открывался самый красивый вид на взмывающие в небо фейерверки.

Празднование 68-го Дня рождения наукограда выдалось по-настоящему красочным! Чего только стоит огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга», который сопровождался пиротехническими командами. Среди них можно было заметить представителей Троицкого снаряжательного завода, компании «Фейерверки спецэффекты», а также студии пиродизайна «Аватар».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«В этом году мы постарались организовать праздник для всех поколений дубненцев – детей, молодежи, наших уважаемых академиков. Думаю, что у нас все получилось», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Все три участника продемонстрировали неповторимое шоу, которое вызвало восторг как у взрослых, так и самых маленьких гостей праздника. Однако, больше всех членам жюри понравилось и запомнилось выступление команды «Фейерверки спецэффекты». Она отмечена не только высокой оценкой, но и призом зрительских симпатий.