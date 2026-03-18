Небо зажжется: ученые пообещали редкие полярные сияния из-за мощной бури 19 марта

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о надвигающейся геомагнитной активности. По данным специалистов, уже завтра, 19 марта, нашу планету накроет магнитная буря, которая способна стать самой интенсивной за последние два месяца. Уровень возмущений оценивается в G2 или G3 по пятибалльной шкале.

Причиной явления послужила вспышка на светиле, зафиксированная позавчера. Ученые пояснили, что аномальная сила предстоящего события связана не с общим ростом солнечной активности, а с удачным расположением эпицентра выброса. Взрыв произошел практически точно на линии Солнце — Земля, что всегда многократно усиливает воздействие на нашу магнитосферу.

В лаборатории также отметили, что на видимой стороне звезды за последнее время сформировалось несколько новых корональных дыр. Помимо воздействия плазменного облака, жители планеты, вероятно, смогут наблюдать полярные сияния в более низких широтах, чем обычно.