Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, во вторник температура воздуха в Подмосковье составит от 21 до 25 градусов тепла, в Москве — от 23 до 25 градусов.

Ветер будет восточного направления с порывами до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Московской области из-за высокого риска пожаров был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до вечера среды.