Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, во вторник температура воздуха в Подмосковье составит от 21 до 25 градусов тепла, в Москве — от 23 до 25 градусов.
Ветер будет восточного направления с порывами до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Московской области из-за высокого риска пожаров был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до вечера среды.