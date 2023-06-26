«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за высокого риска пожаров.
Согласно данным, приведенным на сайте Гидрометцентра России, предупреждение действует до девяти часов вечера среды, 28 июня.
«Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в понедельник, 26 июня, в Подмосковье ожидается до 28 градусов тепла. Ветер будет восточного направления с порывами до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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