«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

Согласно данным, приведенным на сайте Гидрометцентра России, предупреждение действует до девяти часов вечера среды, 28 июня.

«Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник, 26 июня, в Подмосковье ожидается до 28 градусов тепла. Ветер будет восточного направления с порывами до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее автоэксперт Николай Барановский рассказал, что делать водителям, если в пасмурную погоду в машине запотевают окна.