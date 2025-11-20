«Недовольные взгляды вместо гостеприимства»: россиянин столкнулся с холодным отношением в Финляндии
Российский турист неприятно удивился отношением жителей Финляндии к русским
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российский турист Игнат Семин поделился своими наблюдениями об отношении финнов к гражданам России во время посещения Финляндии. В интервью изданием «АБН24» молодой человек отметил, что местные жители демонстрируют явное недовольство при общении с россиянами.
По словам Семина, подобное отношение ощущалось еще до официального закрытия границ между странами.
В качестве примеров холодного отношения турист привел несколько характерных ситуаций. Персонал в кафе и ресторанах, свободно говорящий на русском языке между собой, при обращении российских туристов намеренно переходил на английский.
Кроме того, сами финны при виде российских граждан ведут себя странно и непредсказуемо.
«В один из дней я зашел в ресторан, чтобы пообедать. За соседним столом сидела пожилая пара финнов. Как только они услышали, что я говорю по-русски, они сразу же пересели от меня подальше», — рассказал Семин.
Накануне о похожих инцидента рассказывала известная тревел-блогерша Валерия Чуркина, которая утверждала, что в некоторых случаях финны могут позволить себе открытые оскорбления в адрес российских граждан.
Ранее сообщалось, что оставшийся без россиян финский аэропорт открывают только на 2,5 часа для ланчей.