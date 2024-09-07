Неизвестные в Махачкале расстреляли из травматов посетителей компьютерного клуба, трое пострадавших

Как передает сетевое издание Readovka, инцидент со стрельбой возле компьютерного клуба в Махачкале произошел вечером в пятницу, 6 сентября, на улице Талалаева. По рассказам очевидцев, к заведению внезапно подъехала Toyota Camry, из которой были совершены не менее семи выстрелов из травматического оружия.

Отмечается, что ранения получили трое человек. На место вызваны полицейские и медики. Стрелки скрылись.

«Неадекваты произвели не менее семи выстрелов из травматических пистолетов. Различные ранения получили три молодых парня», — приводится в публикации.

Пострадавшие экстренно госпитализированы и сейчас находятся под присмотром врачей. Об их состоянии пока ничего не известно. Пули от травматов попали в стеклянные двери компьютерного клуба. Сейчас в инциденте разбирается полиция. Ведется розыск злоумышленников.