Породистая собака умерла, уехав без хозяина на лифте

В Москве на Ходынском бульваре произошла трагическая и поучительная история, которая заставляет владельцев собак быть предельно внимательными. Как пишет MK.RU , породистая собака повисла в лифте на поводке, в результате чего погибла жуткой смертью.

По предварительным данным, джек-рассел-терьер зашел в кабину лифта самостоятельно, в то время как его поводок частично остался снаружи. Автоматические двери закрылись, зажав поводок, и лифт начал движение. В результате животное оказалось в ловушке, без возможности выбраться. Питомец погиб от удушения.

Напомним, что при входе в лифт с собакой важно всегда крепко держать поводок коротко, следя, чтобы его часть не оставалась в дверном проеме. Лучше всего взять негабаритного питомца на руки или плотно прижать к ногам, контролируя всю длину аксессуара. Эта же бдительность требуется на эскалаторах в метро, при посадке в автобусы и в других местах с автоматическими дверьми.

