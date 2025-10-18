Неизвестный объект в небе над Алтаем вызвал волну обсуждений

В небе над Бийском, Алтайский край, был замечен неизвестный летающий объект. Около 20:30 местного времени жители города увидели яркий светящийся объект, который, по их мнению, мог быть метеоритом, сгорающим при входе в атмосферу. Однако на данный момент версии остаются открытыми, и официальных заявлений не поступало. Об этом сообщает Газета.ру .

Инцидент вызвал обсуждения среди местных жителей, и многие из них начали выдвигать свои теории. Среди них — предположения, что это мог быть летательный аппарат, а не метеорит. Этот случай не первый в своем роде. В сентябре 2025 года в китайской провинции Шаньдун произошел похожий инцидент. Местные жители стали свидетелями появления «высокоскоростного параболического объекта», за которым следовала другая светящаяся точка. Когда эти два объекта пересеклись, произошло мощное вспыхивание, и раздался громкий хлопок. Однако официальные органы также не подтвердили, что это было связано с НЛО.

Военные эксперты отмечают, что причиной подобных явлений могут быть испытания по перехвату ракет, когда используют ракеты-мишени и ракеты-перехватчики. Эта версия могла бы объяснить появления странных объектов в небе, как в Бийске, так и в других местах. На данный момент ни местные власти, ни военные не сделали официальных заявлений по поводу произошедшего.

