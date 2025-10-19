Неизвестный разбросал в Петропавловске-Камчатском пятирублевки на автомобили

Министр чрезвычайных ситуаций Камчатского края Сергей Лебедев поделился на своей странице в социальной сети неожиданной находкой. В своем дворе он обнаружил пятирублевые купюры, которые были оставлены под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными лицами.

Лебедев не сообщил точный адрес происшествия, но указал, что инцидент произошел во дворе его дома в Петропавловске-Камчатском. Министр отметил, что деньги были оставлены под дворниками «практически всех машин», припаркованных во дворе.

«Сегодня утром выхожу на улицу и вижу: кто-то разбрасывается деньгами. Под дворники автомобилей положили пятирублевые купюры. Причем почти всем автомобилям, стоящим в нашем дворе», – написал Лебедев.

Министр назвал действия неизвестных «весьма странным занятием». Лебедев подчеркнул, что не знает, кто и с какой целью это делает, но считает такое поведение ненормальным.