Нейросеть выявила более пяти тысяч нарушений несоответствия атрибутики такси в Подмосковье

Более пяти тысяч нарушений несоответствия атрибутике такси выявила нейросеть в Московской области с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве рассказали, что Подмосковье является регионом с самым большим количеством выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Благодаря внедрению нейросети процесс выявления нарушений атрибутики стал автоматизированным. Ежедневно искусственный интеллект обрабатывает порядка 2,5 миллиона машин.

Система «Такси-контроль» была запущена в регионе в октябре 2021 года, напомнили в областном Минтрансе. Сейчас в регионе установлено свыше двух тысяч камер. Данная система, помимо соответствия автомобилей такси региональному стандарту, также фиксирует возможные повреждения атрибутики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сосредоточить внимание на безопасности движения в регионе.