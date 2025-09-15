Нелегальный мигрант с Кубы обезглавил мужчину в Далласе

Президент США Дональд Трамп сделал публичное заявление в связи с резонансным преступлением в Далласе. Сообщается, что фигурантом инцидента стал выходец с Кубы, незаконно находившийся на территории страны, который совершил жестокое убийство.

На своей странице в соцсети Truth Social политик сообщил, что ему предоставили информацию о чудовищном убийстве Чандры Нагамаллаи, пользующегося уважением жителя Техаса. По словам Трампа, злоумышленник лишил жизни мужчину при его супруге и ребенке.

Экс-президент акцентировал внимание на криминальном прошлом задержанного, указав, что тот ранее привлекался по обвинениям в растлении малолетних и угоне транспортного средства. Трамп возложил ответственность за присутствие подозреваемого в США на администрацию действующего президента Джо Байдена, назвав ее политику «некомпетентной». По официальным данным, трагедия развернулась в стенах одного из мотелей, где обвиняемый был занят в качестве уборщика.

