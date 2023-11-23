Немецкая компания Knauf попала в украинский список спонсоров войны

Фирма является крупнейшим в ФРГ инвестором в строительную отрасль. Ее обвинили в том, что она так и не ушла с российского рынка, несмотря на санкции.

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что внесло эту организацию в свой черный список. В него включены те, кто спонсирует РФ для ее возможности продолжать боевые действия.

«НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны», - написало это ведомство в своем микроблоге.

Его представители добавили, что за прошлый год Knauf перечислила в российский бюджет порядка 117 миллионов долларов в виде налогов. Компания до сих пор не ушла с рынка РФ, продолжая вести коммерческую деятельность.