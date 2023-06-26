Немецкий эксперт уверен, что Запад не сможет обеспечить Украину боеприпасами

Министерство обороны Германии подготовило соглашение о поставке 333 тысяч снарядов к 2029 году. Планируется направить их на поддержку Украины и восполнение внутренних запасов, так как на данный момент в арсеналах бундесвер остается примерно 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Розе отметил, что поставка продукции военного назначения в короткие сроки – сложный процесс, учитывая снижение производства военной техники за последние годы. Эксперт уверен, что запустить производство таких масштабов за несколько дней невозможно ни технически, ни экономически.

Также подполковник уверен, что увеличение затрат на оборонную промышленность может привести к политическим проблемам в стране, вызвав недовольство граждан. Для такой закупки военный бюджет будет повышен до 100 миллиардов в год, но у Германии уже нет 12 миллиардов на страховку для детей.