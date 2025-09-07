Необъяснимый запах «химии и лекарств» в Петербурге: власти дали неожиданное объяснение

В ряде районов Санкт-Петербурга в субботу, 6 сентября, было зафиксировано появление стойкого химического запаха.

Как сообщает популярный Telegram-канал «Осторожно, новости», на необычный смог, напоминающий аромат медикаментов и химических реагентов, пожаловались жители Приморского, Центрального и Фрунзенского районов.

По свидетельствам очевидцев, атмосфера была насыщена резким запахом, который ассоциировался со смесью хлора и нитриловой краски. В ответ на многочисленные обращения городская экологическая служба дала разъяснения, связав возникновение посторонних запахов с неблагоприятными погодными условиями, которые могут препятствовать рассеиванию примесей в воздухе.

