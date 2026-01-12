Голова должна оставаться сухой: как правильно окунаться в прорубь на Крещение и кому это запрещено

С каждым годом традиция окунаться в прорубь на Крещение становится все популярнее. Однако для неподготовленных людей это может быть небезопасно. Кому не стоит рисковать здоровьем и как правильно окунаться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-педиатр Красногорской больницы Юлия Морозова.

Плюсы для здоровья

Один из плюсов купания на Крещение, по словам специалиста, это укрепление иммунитета. Регулярные процедуры тренируют организм, делая его менее восприимчивым к сезонным вирусам.

«Это тренировка сосудов и сердца, а также ускорение метаболизма. Купания способно улучшить качество кожи и тонуса тела, продолжила эксперт, так как холод стягивает поры, делает кожу более упругой. Происходит выброс эндорфинов (гормонов счастья). Преодоление себя и мощный прилив бодрости после погружения дарят радостное ощущение и борются со стрессом. Также улучшается сон и повышается устойчивость к стрессу», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня.

Опасность для неподготовленного организма

Однако закаливание — это не панацея, а интенсивная нагрузка. Перед началом практики обязательна консультация с терапевтом или кардиологом, предупредила врач.

«Противопоказания: острые воспалительные заболевания (простуда, грипп, ОРВИ, цистит), сердечно-сосудистые патологии — гипертония (особенно неконтролируемая), ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, тромбофлебит, перенесенные инфаркты/инсульты, хронические заболевания в стадии обострения (пиелонефрит, ревматизм и другие)», — продолжила специалиста.

Также не следует рисковать здоровьем при наличии глаукомы, повышенного внутричерепного давления, эпилепсии, открытых ран, кожных инфекций и во время беременности. При неправильном подходе возможны гипотермия (переохлаждение), особенно у новичков, спазм сосудов, приводящий к резкому скачку давления, головокружению, потере сознания, обострение хронических болезней и простудные заболевания, если после выхода из воды не обеспечено тепло и сухость, предупредила Морозова.

Как подготовиться к первому погружению

Врач назвала шаги, которые помогут подготовиться к купанию на Крещение:

Нужно начать на суше. Основа закаливания — контрастный душ. Необходимо начинать с небольшой разницы температур и постепенно увеличивать контраст. Это подготовит сосуды.

Окунаться не на полный желудок и не натощак. Лучше всего — через 1,5-2 часа после легкой еды.

Обязательно нужно разогреться в парной. Тело должно быть хорошо прогрето, но не до изнеможения. Стоит выйти, остыть 2-3 минуты.

Важно подготовить все необходимое: поставить рядом тапочки (не скользкие), большой махровый халат или простынь, шапку для бани (или сухую шерстяную), чтобы надеть на мокрые волосы.

Заходить в воду нужно правильно — уверенно, но без спешки. Погрузиться по шею, но голова должна оставаться сухой (это критически важно для того, чтобы избежать спазма сосудов головы). Время первого погружения — не более 3-5 секунд. Не стоит сидеть минутами. Цель — резкий контраст, а не длительное переохлаждение. После этого нужно сразу выйти из воды.

Для того, чтобы правильно выйти, не стоит вытираться полотенцем. Нужно накинуть халат или простынь и зайти в теплое помещение. Тело должно высохнуть самостоятельно — это продлит эффект мягкого согрева. Необходимо укутаться, выпить теплый (не обжигающий) травяной чай, расслабиться и отдохнуть 20-30 минут.

Особенности закаливания детей

Главный принцип — постепенность и добровольность, пояснила врач. Никакого упорства и запугивания для детей быть не должно.

«Целенаправленное обливание холодной водой или купание в проруби не рекомендуется детям до трех лет. Их система терморегуляции еще незрелая. Стоит начать с воздушных ванн, сна в проветренной комнате, хождения босиком дома, умывания прохладной водой. Далее — контрастный душ с небольшой разницей температур, начиная со стоп и ладоней», — пояснила эксперт.

Купель, продолжила она, возможна только после длительной подготовки и, если ребенок сам изъявляет искренний интерес и желание, глядя на родителей.

«Никогда не окунайте плачущего, испуганного ребенка. Время в воде — 1-3 секунды. После — интенсивное растирание полотенцем и согревание. Обязательна консультация с педиатром. У детей часто есть незаметные на первый взгляд противопоказания (например, со стороны сердца или почек)», — заключила Морозова.

