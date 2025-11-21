«Необычное дежурство». Польские полицейские вместо задержаний приготовили обед одинокому инвалиду

В Польше сотрудники полиции продемонстрировали, что их служба не ограничивается лишь борьбой с преступностью. Узнав о одиноком мужчине с инвалидностью, который не мог самостоятельно приготовить себе пищу, стражи порядка незамедлительно приехали к нему домой, чтобы лично обеспечить его горячим обедом, сообщает Fakt.

Сообщение о 67-летнем одиноком пенсионере, имеющем ограниченные физические возможности, поступило в полицейский участок города Курув в воскресенье, 16 ноября. Мужчина остался без присмотра на выходные и не мог справиться с бытовыми задачами.

Сержант Лукаш Кенсик и старший сержант Кацпер Стасяк, прибыв по указанному адресу, нашли подтверждение этой информации и лично убедились в тяжелом положении пожилого человека.

Выяснилось, что ранее пенсионер находился под опекой социальных служб, но затем принял решение жить самостоятельно. К сожалению, он не рассчитал свои силы и не смог обеспечивать себя ежедневно.

Полицейские не только приготовили для него полноценную горячую еду, но и позаботились о его питомце, накормив собаку. Кроме того, они смогли убедить мужчину в необходимости принятия помощи от профессионалов и сами вышли на связь с местным центром социального обеспечения, чтобы проинформировать их о нуждающемся в поддержке подопечном.

