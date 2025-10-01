Необычный ритуальный указатель возмутил жителей подмосковного округа

В Одинцово Московской области на улице Маршала Бирюзова появился необычный участник дорожного движения. Старый велосипед, превращенный в рекламный носитель с единственным словом «ритуал», припаркован в пешеходной зоне, став местным арт-объектом и поводом для споров. REGIONS выяснил у юриста Ярослава Артемьева законность такого креатива.

Жители в соцсетях окрестили эту маркетинговую стратегию «ритуальным креативом», в шутку предполагая, что следующим шагом бизнеса может стать «гироскутер в форме гроба». Однако некоторые напомнили, что тротуары не слишком широкие, и подобная реклама неуместна еще и в практическом плане.

Так, ранее жители жаловались на рекламные прицепы, занимавшие парковочные места, теперь же претензии сместились в сторону сужающих тротуары велосипедов. Стационарно установленный двухколесный транспорт сокращает и без того ограниченное пешеходное пространство в центре города, создавая реальные неудобства для прохожих.

Как пояснил юрист Ярослав Артемьев, прямой запрет на такую рекламу в законе отсутствует. Однако если объект начинает мешать движению пешеходов или нарушать правила использования общественного пространства, местные власти имеют полное право его демонтировать.

В управлении благоустройства администрации Одинцовского городского округа подтвердили, что подобные средства продвижения не подпадают под стандартное определение рекламной конструкции. Однако там подчеркнули, что муниципалитет оставил за собой право вмешаться, если реклама на транспорте продолжит создавать помехи.

Пока чиновники и юристы определяются с правовым статусом «ритуального велосипеда», пешеходы вынуждены физически обходить этот нестандартный рекламный указатель, который горожане уже метко окрестили «местом встречи с вечностью».

Ранее сообщалось, что в Люберцах демонтируют незаконный магазин по продаже памятников.