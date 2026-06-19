Необычный симптом, который помог выявить опухоль мозга: сигнал подали два слова

Житель Великобритании обратился к врачам после того, как стал забывать простые слова, и получил диагноз глиобластома. Об этом он сообщил в интервью Daily Mirror, передает Общественная Служба Новостей.

Необычные первые симптомы болезни

Житель Великобритании Саймон Холлистер рассказал, что первые тревожные признаки заболевания проявились в виде проблем с памятью. Он начал забывать простые слова, включая слово «баклажан» и название города Годалминг.

Именно эти нарушения стали причиной обращения за медицинским обследованием.

Диагноз после МРТ

После прохождения магнитно-резонансной томографии врачи в течение суток сообщили пациенту о тяжелом диагнозе — глиобластоме, агрессивной форме рака мозга.

По словам мужчины, известие о болезни и прогноз вызвали сильную эмоциональную реакцию и шоковое состояние.

Ранние симптомы, которые он игнорировал

До постановки диагноза пациент отмечал кратковременные головокружения, но не связывал их с серьезным заболеванием. Он объяснял это изменениями образа жизни и отказом от алкоголя.

Позже именно эти симптомы оказались частью клинической картины болезни.

Лечение и состояние пациента

После выявления опухоли мужчине провели операцию, в ходе которой удалили большую часть новообразования. Затем он прошел курс химиотерапии, в результате чего одна из опухолей исчезла.

При этом врачи подтвердили, что заболевание остается неизлечимым, а в мозге сохраняется еще одно новообразование.