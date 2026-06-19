Необычный симптом, который помог выявить опухоль мозга: сигнал подали два слова
Daily Mirror: пораженный раком мозг узнали из-за одного забытого слова
Житель Великобритании обратился к врачам после того, как стал забывать простые слова, и получил диагноз глиобластома. Об этом он сообщил в интервью Daily Mirror, передает Общественная Служба Новостей.
Необычные первые симптомы болезни
Житель Великобритании Саймон Холлистер рассказал, что первые тревожные признаки заболевания проявились в виде проблем с памятью. Он начал забывать простые слова, включая слово «баклажан» и название города Годалминг.
Именно эти нарушения стали причиной обращения за медицинским обследованием.
Диагноз после МРТ
После прохождения магнитно-резонансной томографии врачи в течение суток сообщили пациенту о тяжелом диагнозе — глиобластоме, агрессивной форме рака мозга.
По словам мужчины, известие о болезни и прогноз вызвали сильную эмоциональную реакцию и шоковое состояние.
Ранние симптомы, которые он игнорировал
До постановки диагноза пациент отмечал кратковременные головокружения, но не связывал их с серьезным заболеванием. Он объяснял это изменениями образа жизни и отказом от алкоголя.
Позже именно эти симптомы оказались частью клинической картины болезни.
Лечение и состояние пациента
После выявления опухоли мужчине провели операцию, в ходе которой удалили большую часть новообразования. Затем он прошел курс химиотерапии, в результате чего одна из опухолей исчезла.
При этом врачи подтвердили, что заболевание остается неизлечимым, а в мозге сохраняется еще одно новообразование.