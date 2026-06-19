Молодежь откажется нажимать на дверной звонок, если придет к тебе в гости: странный бытовой ритуал зумеров

Каждый третий представитель поколения Z предпочитает написать или позвонить хозяину дома, а не нажимать на дверной звонок. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на опрос сервиса Uswitch, в котором участвовали две тысячи жителей Великобритании.

Среди всех респондентов о такой привычке сообщили 14%. Однако у молодых людей показатель оказался заметно выше: сообщение или телефонный звонок выбирают 33% зумеров и 23% миллениалов. Представители старших поколений чаще пользуются дверным звонком или просто стучат.

Главная причина — желание не показаться назойливым. Среди молодых участников, избегающих звонка, 39% считают сообщение менее навязчивым, а 19% признались, что звонить в дверь им кажется слишком официальным. Еще 23% полагают, что хозяин скорее заметит телефон, чем услышит стук.

Эксперт по технологиям Симрат Шарма считает, что смартфоны постепенно меняют даже небольшие бытовые ритуалы. Раньше приход гостя начинался со звонка у двери, теперь — с короткого сообщения «Я здесь».

В социальных сетях пользователи подтверждают эту привычку: некоторые готовы стоять под дождем, но все равно не решаются постучать. Другие сначала звонят по телефону или отправляют сообщение.

При этом результаты опроса показывают лишь предпочтения участников и не доказывают, что молодые люди действительно боятся дверных звонков. Скорее речь идет о новых правилах общения, в которых телефон стал более привычным и менее неловким способом сообщить о своем появлении.